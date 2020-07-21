Российский вирусолог удивился секретности вакцины Минобороны от коронавируса

Вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов удивился секретности, в которой разрабатывается вакцина Минобороны от коронавируса. Он отметил, что о составе и технологии производства российского препарата ничего не известно, тогда как зарубежные компании выкладывают эти данные в открытый доступ. Об этом заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Это живая или инактивированная вакцина? Рекомбинантная живая или неживая субъединичная вакцина? Мы про американские и китайские вакцины все это знаем: есть интернет-сайты компаний, есть статьи по результатам доклинических испытаний зарубежных вакцин в научных журналах. (...) Почему про наши вакцины нам ничего аналогичного не доступно?» — возмутился Нетесов.

Вирусолог также задался вопросом, почему клинические испытания вакцины проводились на военных. «Это не совсем в духе Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации. Там сказано, что нежелательно проводить испытания (...) на так называемых уязвимых группах населения. Сюда так или иначе подпадают сами разработчики, поскольку они зависимы, военные, и категорически нельзя проводить испытания на заключенных», — отметил Нетесов.

Он также нашел несостыковки в сообщениях о постоянном наблюдении над добровольцами, их выписке и отсутствии побочных реакций на вакцину. «Здесь что, даже при уколе боли не было? Так не бывает. Зачем же их тогда держали в госпитале месяц или почти месяц?» — спросил Нетесов.

Кроме того, по словам вирусолога, пока нельзя заявлять о готовности вакцины, потому что к массовому применению препарат может быть допущен только после третьей фазы испытаний, тогда как вакцина Минобороны находится на второй.

Ранее в Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как отметил помощник министра здравоохранения Алексея Кузнецова, препарат еще находится на стадии испытаний.

О готовности вакцины от коронавируса объявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. «Окончательные оценки результатов испытаний уже сделаны», — отметил он.