Президент Филиппин приготовился первым испытать российскую вакцину от COVID-19

Президент Филиппин Родриго Дутерте приготовился первым испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом он заявил в ходе телеобращения к нации, его слова передает ТАСС.

Таким образом лидер страны, по его словам, хочет показать, что полностью доверяет российским разработкам. Глава государства подчеркнул, что эта вакцина принесет пользу для человечества. «Когда она прибудет, я предоставлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию», — заявил Дутере.

Он подчеркнул, что станет первым, кто опробует вакцину. Если препарат ему подойдет, уверен филиппинский лидер, то инъекции можно делать и остальным. Кроме того, глава государства попросил Франсиско Дуке согласовать с российскими властями возможную передачу технологии производства.

Ранее сообщалось, что Филиппины готовы закупить китайскую вакцину от COVID-19. Ее также планирует получить Малайзия. Другие азиатские страны, в частности Япония, Сингапур и Таиланд, по некоторым данным, закупят американский препарат.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что более 20 стран продемонстрировали интерес к вакцине центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Глава РФПИ также отмечал, что пять стран планируют принять участие производстве российской вакцины от коронавируса.

При этом российские фармкомпании призвали отложить регистрацию инъекции до завершения третьего этапа испытаний. На этой фазе выявляют безопасность препарата для различных социальных групп. По данным фармкомпаний, пока неизвестно, насколько российская вакцина безопасна для пожилых.