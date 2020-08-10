Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 миллионов

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 20 миллионов, согласно данным портала Worldometers.

К утру понедельника на планете заражены 20 023 016 человек. Количество жертв превысило 733 тысячи. Излечились 12 897 813 человека.

Однако, согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число зараженных только приближается к 20 миллионам и составляет 19 778 566. Странами с наибольшим числом заразившихся остаются США (5 044 435), Бразилия (3 035 422) и Индия (2 153 010). Также в первую пятерку входят Россия (885 718) и ЮАР (559 859).

Число случаев заражения выросло на миллион менее чем за трое суток. Утром 7 августа количество заражений перевалило через отметку в 19 миллионов. Неделей ранее, 2 августа, количество заразившихся коронавирусом в мире составляло чуть более 18 миллионов.

9 августа число случаев заражения коронавирусом в США превысило пять миллионов. В Бразилии объявили траур по 100 тысячам жертв коронавируса.

Президент США Дональд Трамп предрек возможное появление вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 уже к президентским выборам, назначенным на 3 ноября этого года. Это утверждение прозвучало в беседе главы США с журналистом Геральдо Ривьерой в эфире его радиопередачи. В ответ на соответствующий вопрос Трамп заявил, что вакцина может появиться куда раньше, чем в конце года.