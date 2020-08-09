Президент США Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News Паулы Рид. Видеозапись доступна на YouTube.

Журналистка упомянула проект «Выбор ветеранов», который американский лидер называет заслугой его администрации. Рид отметила, что это заявление ложное, так как проект появился еще в 2014 году.

В ответ глава Белого дома попытался передать слово другому журналисту, однако Рид остановила его и задала свой вопрос снова. В итоге Трамп поблагодарил всех присутствующих и ушел с трибуны.

В мае американский лидер поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию. Во время общения с представителями СМИ президент заявил, что США делают больше тестов на коронавирус, чем какая-либо другая страна. Одна из журналисток спросила, почему Трамп продолжает рассказывать о количестве тестов в Соединенных Штатах, когда люди в стране продолжают умирать. В ответ глава Белого дома заявил, что спрашивать об этом следует не его, а Китай. Затем Трамп назвал вопрос «гадким», что возмутило журналистку.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



