Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп считает ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом пустой тратой времени и обвинил в этом журналистов. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, СМИ задают лишь враждебные вопросы и потом отказываются точно сообщать правду и факты. «Они получают рекордные рейтинги, а американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий!», — написал Трамп.

Ранее Трамп раскритиковал журналистов за освещение ситуации с коронавирусом: по его мнению, американские СМИ публикуют ложную информацию. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.

По данным на 25 апреля, cамое большое число заболевших зарегистрировано в США — свыше 924 тысяч человек. В тройку стран, наиболее пострадавших от коронавируса, также входят Испания (более 223 тысяч случаев заражения) и Италия (свыше 195 тысяч зараженных).

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