Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч

Число смертей в результате болезней, вызванных коронавирусом, превысило 200 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по последним сведениям, заражены коронавирусом 2,8 миллиона человек, более 810 тысяч зараженных излечились.

Самое большое число заболевших зарегистрировано в США — свыше 924 тысяч человек. В тройку стран, наиболее пострадавших от коронавируса, также входят Испания (более 223 тысяч случаев заражения) и Италия (Свыше 195 тысяч зараженных).

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил о провале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса. По его мнению, ВОЗ не выполнила свои задачи, допустив распространение коронавируса. В связи с этим Вашингтон намерен принять меры, чтобы не допустить подобного в будущем.

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