Число случаев заражения коронавирусом в США превысило пять миллионов

Число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в США с начала пандемии, превысило пять миллионов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свою базу данных.

По данным американского издания, на данный момент заболеваемость увеличивается в семи штатах: Оклахома, Вирджиния, Иллинойс, Гавайи, Южная Дакота, Массачусетс и Род-Айленд, а также на Гуаме, Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. В то же время она снижается в 17 штатах.

Всего в результате эпидемии скончались 161 900 жителей Соединенных Штатов. За последнюю неделю каждые сутки в стране умирает примерно тысяча человек.

Отмечается, что резкий рост числа заболевших наблюдается прежде всего на юге страны и в штатах, власти которых приняли решение о быстром снятии ограничений.

Ранее президент США Дональд Трамп предрек возможное появление вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 уже к президентским выборам, назначенным на 3 ноября этого года. Это утверждение прозвучало в беседе главы США с журналистом Геральдо Ривьерой в эфире его радиопередачи. В ответ на соответствующий вопрос Трамп заявил, что вакцина может появиться куда раньше, чем в конце года.