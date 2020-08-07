Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 19 миллионов. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

По данным на 5:30 7 августа, в мире заражены 19 252 483 человека. Всего 717 564 погибли, более 12,3 миллиона излечились.

По информации проекта Университета Джонса Хопкинса, число заражений также превысило 19 миллионов, однако составляет 19 007 938. На первом месте остаются США (4 881 974), второе место занимает Бразилия (2 912 212), за ней идет Индия (1 964 536). В пятерку стран с наибольшим числом зараженных входят также Россия (870 187) и ЮАР (538 184).

Число заражений увеличилось на миллион менее чем за неделю. 2 августа количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 18 миллионов.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и подтвердил улучшение ситуации в Европе. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.