Выбор азиатских стран между вакцинами США и Китая объяснили

Азиатские страны вынуждены выбирать между вакцинами от коронавируса, разработанными в США и в Китае. Журналисты газеты South China Morning Post поговорили с экспертами, которые объяснили мотивацию государств региона.

По всему миру уже разрабатывают 160 вакцин, и фармацевтические компании начинают заключать договоры со странами. Последние надеются, что вакцина от коронавирусной инфекции позволит им как можно скорее восстановить экономику и вернуться к нормальной жизни.

Среди тех, кто хочет купить вакцину, разработанную Пекином, — Филиппины и Малайзия. Индонезия разрабатывает лекарство вместе с Китаем: компании Bio Farma и Sinovac работают над этим с апреля, в случае успеха они будут производить по 250 миллионов доз в год. При этом другие азиатские страны — например, Япония, Сингапур и Таиланд — скорее всего приобретут американскую вакцину. Так, Токио и американские компании-разработчики лекарства договорились о поставках экспериментальных доз.

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Директор отдела здоровых обществ компании Marsh & McLennan Advantage Кавита Харихаран (Kavitha Hariharan) считает, что такой выбор обусловлен безопасностью и эффективностью вакцин. Помимо этого, страны могут быть озабочены стоимостью лекарств: из-за этого государства с крупным населением могут выбирать фармацевтические компании с более дешевым продуктом.

Доцент Школы общественного здравоохранения Национального университета Сингапура Джереми Лим (Jeremy Lim) утверждает, что геополитические мотивы также могут влиять на выбор Азии. Так, если у страны долгая история хороших отношений с Китаем, то она может поставить эти интересы выше вопросов безопасности и эффективности вакцины.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 6 августа превысило 18,7 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Наиболее пострадавшая от пандемии страна — США, там число зараженных превысило 4,82 миллиона.

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