В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса

В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия. Однако у многих возникают вопросы о ее надежности и эффективности, пишет французское издание L'Express.

Европейские журналисты отмечают, что общественность обсуждает четыре стороны разработки: «Что обещает Россия? На каком этапе находятся исследования? Что думают об этом ученые? Что говорит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)?»

По мнению специалистов, есть опасения по поводу скорости разработки российских вакцин — эксперты считают, что некоторые этапы могли быть пропущены, чтобы ускорить разработку. Они сравнивают гонку за вакциной с запуском СССР первого спутника в 1957 году.

ВОЗ разделяет такие опасения и направила России предостережение с призывом соблюдать действующие протоколы при разработке вакцины. Официальный представитель организации Кристиан Линдмайер отметил, что это необходимо, чтобы удостовериться в том, против чего работает вакцина, кому она может помочь, нет ли у нее побочных эффектов и не перевешивают ли они положительные качества.

Раннее своими опасениями поделились шведские эксперты. По их мнению, российские ученые едва ли могли успеть тщательно исследовать побочные эффекты прививки.

В начале августа в Минобороны отчитались об окончательных итогах тестирования прививки на добровольцах. Результаты медицинской диагностики показали, что у всех испытуемых есть явный иммунный ответ и нет побочных эффектов. Это говорит о безопасности препарата и его хорошей переносимости.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что к началу 2021 года Россия будет выпускать несколько миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц. По его словам, серийный выпуск вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, начнется уже в сентябре.