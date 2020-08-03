Раскрыты итоги тестирования российской вакцины от коронавируса на людях

Итоговое обследование испытавших на себе вакцину от коронавируса показало у всех наличие явного иммунного ответа в ответ на прививку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено», — цитирует агенство сообщение ведомства с раскрытыми итогами.

В министерстве считают, что полученные данные позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины.

Углубленная медицинская диагностика прошла 3 августа в госпитале Бурденко, на 42-й день после вакцинации участников тестирования российским препаратом, разработанным Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в октябре. В первую очередь прививка будет сделана медикам и учителям.