В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса

Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу, поскольку российские ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки. Своими опасениями на этот счет со шведским изданием Svenska Dagbladet поделились эксперты.

Как отмечает издание, российские власти планируют одобрить вакцину уже в августе, то есть намного раньше, чем власти других стран, которые надеются получить разрешение на использование прививки только к концу 2020 года. Таким образом массовую вакцинацию в России начнут проводить до завершения третьей стадии клинических испытаний, на которой обычно и выявляются основные побочные эффекты новых препаратов. Кроме того, согласно официальным данным портала clinicaltrials.gov, к настоящему времени российские специалисты протестировали вакцину всего на 80 людях, что, по мнению профессора биомедицинского анализа Каролинского института Матти Сэлльберга (Matti Sällberg), слишком мало.

«Одобрять вакцину, опробовав ее менее чем на 80 пациентах, — так точно не делают. Чтобы понять, работает ли она, нужно вакцинировать тысячи. Только тогда будет получено правильное представление о действии вакцины и ее побочных эффектах», — отметил Сэлльберг.

По его словам, выявить побочное действие вакцины и оценить ее эффективность возможно только при проведении широких клинических испытаний. При этом многие побочные эффекты могут носить отложенный характер и проявляться не сразу. Так, например, произошло с вакциной от свиного гриппа: многие дети и молодые люди, сделавшие прививку, спустя несколько лет заболели нарколепсией, напомнил ученый.

Аналогичное мнение высказал и вакцинолог Каролинского института Али Миразими (Ali Mirazimi). Он в свою очередь также отметил, что российская сторона публиковала слишком мало данных о процессе работы над вакциной. «Трудно сказать что-то по этому поводу, но, как правило, считается необходимым сначала провести большие клинические исследования, чтобы удостовериться, что у вакцины нет серьезных побочных эффектов», — уточнил эксперт.

Кроме того, пишет Svenska Dagbladet, вопросы вызывают и сами методы тестирования вакцины в России. В частности, сообщалось, что прививку испытывали на военных, при этом неизвестно, было ли для них участие в таком эксперименте добровольным.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что в случае с Россией подобный риск и спешка при создании вакцины могут быть оправданы, поскольку страна и так уже серьезно пострадала от коронавируса — по последним данным, в РФ с начала эпидемии выявлено уже свыше 860 тысяч заболевших. «Если инфекция распространяется катастрофически быстро, возможно, стоит и рискнуть. Это вопрос соотношения пользы и опасности. И польза всегда должна перевешивать», — пояснил Сэлльберг.

3 августа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация первой вакцины от коронавируса в России ожидается в течение десяти дней. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, массово прививать россиян от коронавируса начнут в октябре. После этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала России проводить тщательные испытания любых препаратов и соблюдать все требования их безопасного использования.