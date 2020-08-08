Минздрав оценил возможность скорой массовой вакцинации россиян от коронавируса

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава Вадим Тарасов оценил возможность массовой вакцинации россиян от коронавируса в скором времени, подчеркнув, что в первую очередь надо провести расширенную стадию испытаний. Такое мнение он высказал в беседе с изданием «Взгляд» в субботу, 8 августа.

«Никто из медиков никогда не утверждал, что всех немедленно начнут вакцинировать — это невозможно. Расширенная стадия испытаний продлится еще несколько месяцев. Пациентов будут отслеживать значительно дольше: смотреть, как будет развиваться иммунитет и сколько он будет держаться», — объяснил Тарасов.

Он также напомнил о словах министра здравоохранения России Михаила Мурашко, который ранее подчеркивал, что первоначальная вакцинация пройдет в группах риска. «Разумеется, эти прививки будут только добровольными», — заключил специалист.

Накануне бывший завлабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, что при неправильном конструировании вакцины от COVID-19 болезнь может усилиться, поскольку антитела бывают разные, и некоторые из них могут вызывать усиление инфекции. Он подчеркнул, что пока не видел никаких публикаций о ходе работы над вакциной и научных исследований, которые подтверждали бы ее эффективность.

В России за последние сутки выявили 5212 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Кроме того, за последние сутки выздоровели и выписались 6615 человек. Так, число выздоровевших пациентов увеличилось до 690 207. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 882 347 россиян; 14 854 человека умерли.