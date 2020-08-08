Соблюдавшим самоизоляцию россиянам предрекли заражение коронавирусом осенью

Россиянам, которые соблюдали режим самоизоляции и прочие карантинные ограничения, предрекли заражение коронавирусом осенью, поскольку они не получили пассивную иммунизацию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арега Тотоляна.

«Повышенная заболеваемость осенью неизбежна, потому что закончится отпускной период, начнется учебный и рабочий год, плотность населения существенно повысится, мы никуда от этого не денемся. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — отметил Тотолян.

Отвечая на вопрос о второй волне, он сказал, что той картины, которая наблюдалась, например, в Москве в апреле-июне, не будет. Это происходит из-за выработки коллективного иммунитета, что в настоящее время зафиксировано в более чем 20 регионах.

По словам директора института, ухудшение эпидемиологической обстановки необходимо регулировать с помощью ограничений, но в целом не стоит бояться заразиться. Тотолян подчеркнул, что эпидемия будет продолжаться, пока как минимум у 60-70 процентов граждан не выработается коллективный иммунитет. На данный момент существует только два способа его приобрести: переболеть или вакцинироваться.

В России за последние сутки выявили 5212 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Кроме того, за последние сутки выздоровели и выписались 6615 человек. Так, число выздоровевших пациентов увеличилось до 690 207. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 882 347 россиян; 14 854 человека умерли.