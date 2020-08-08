В России выявили 5212 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 5212 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба в субботу, 8 августа.

Больше всего заразившихся — в Москве (691), а также в Свердловской (178) и Московской (161) областях. Следом идут Санкт-Петербург (155), Ставропольский край (137) и Ростовская область (129). Наименьшее число новых случаев заражения за последние сути зафиксировано в Чукотском (1) и Ненецком (3) автономных округах, а также в Севастополе (3) и Еврейской автономной области (4).