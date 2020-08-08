Врач назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом

Облегчить состояние больного коронавирусом сейчас могут только антитела, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он назвал слухами сообщения о том, что ряд продуктов может облегчить состояние больного. По его словам, речь идет об антителах в концентрированном виде — плазмы или препарата — моноклональных антител, полученных к определенным поверхностным структурам COVID-19.

Гинцбург пояснил, что вакцина работает профилактически, а антитела – терапевтически, то есть когда человек уже заболел. «Вместо того, чтобы все-таки грецкие орехи или там арахис, как вы говорили, есть, лучше ему все-таки антитела ввести готовые», — заметил он.

Ранее ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант ресвератрол, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа. Ресвератрол содержится в красном и белом вине, арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре черники, клюквы и винограда.