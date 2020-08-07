В России объяснили разные данные по смертности от коронавируса

Оперштаб объяснил различия в своих подсчетах смерти пациентов с коронавирусом в России и статистике Росстата. Об этом пишет «Интерфакс».

Там пояснили, что разница появляется из-за различной методики сбора информации. В статистике оперштаба учитываются только те случаи, когда COVID-19 является основной причиной смерти.

Также в оперштабе объяснили разные данные по смертности тем, что они берут данные непосредственно из медицинских организаций, а Росстат — из записей актов гражданского состояния.

7 августа Росстат сообщил, что за июнь смертность в России выросла на 18,6 процента в годовом выражении. За этот месяц скончались на 25 тысяч человек больше, чем год назад. Общее число умерших за июнь россиян составило 162,8 тысячи человек. Годом ранее этот показатель равнялся 137,2 тысячи.

По последним данным, за все время в России было зафиксировано 877,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 14,7 тысячи человек умерли, еще 683,5 тысячи — вылечились. Наибольшее число заболеваний было зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.