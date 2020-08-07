В России выросла смертность

За июнь смертность в России выросла на 18,6 процента в годовом выражении. За этот месяц скончались на 25 тысяч человек больше, чем год назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Общее число погибших за июнь россиян составило 162,8 тысячи человек. Годом ранее эта цифра была равна 137,2 тысячи.

При этом аналитики фиксируют и спад рождаемости в первом месяце лета — на 0,5 процента в годовом выражении. Так, в июне 2020-го на свет появилось 118,5 тысячи детей, а годом ранее — 119,1 тысячи. При этом в 45 регионах страны специалисты отметили повышение рождаемости по сравнению с 2019 годом.

Ранее в Минздраве России оценили смертность от коронавируса в июне. За этот месяц умерло 5448 человек с таким диагнозом и еще для 1589 человек он стал предполагаемой причиной гибели.