В Минздраве оценили смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России за все время эпидемии составила 1,62 процента. Такую оценку дал глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

По его словам, это один из самых низких показателей летальности от инфекции в мире. «Основной задачей было сохранение жизней граждан <...> Нам дорога каждая жизнь и поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан», — уточнил он.

Министр отметил, что за время самоизоляции темпы еженедельного прироста зараженных снизились в 27 раз. По его словам, это позволило стабилизировать ситуацию и избежать взрывного роста заболеваемости в стране.

В середине июля президент Владимир Путин говорил, что летальность от коронавирусной инфекции в России среди пациентом в несколько раз ниже, чем в других странах.