Минздрав оценил вероятность второй волны эпидемии коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии коронавируса зависит от соблюдения населением мер безопасности. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, пишет РИА Новости.

Специалист дал оценку эпидемиологической ситуации в некоторых странах, отметив, что она крайне тревожная. Врач привел в пример США и Индию с их антирекордами по зараженным и подчеркнул, что это вызвано несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций.

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Чуланов призвал носить маски, часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и изолироваться от заболевших, чтобы затормозить развитие эпидемии и предотвратить вторую волну коронавируса.

США по состоянию на 12 июля находятся на первом месте по числу зараженных коронавирусом. В стране выявлено более 3,1 миллиона инфицированных. В Индии число больных превышает 849 тысяч.

Ранее странам мира предсказали высокую смертностью людей от голода из-за пандемии коронавируса. В международной благотворительной организации Oxfam утверждают, что «кризис голода» может повлечь за собой большее число умерших, чем сама инфекция. Так, эксперты считают, что к концу 2020 года от отсутствия или недостатка еды будут погибать около 12 тысяч человек в день, в том время как самым смертоносным днем пандемии было 17 апреля, когда зарегистрировали 8890 смертей.

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