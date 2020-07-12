Ученые назвали степень заразности коронавируса

Ведущий медицинский эксперт, консультирующий правительство Гонконга по поводу коронавируса, назвал «степень заразности» этой инфекции. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Профессор Габриэль Леунг (Gabriel Leung), декан медицинской школы Университета Гонконга, заявил, что новый штамм вируса увеличил уровень заражения на 30 процентов из-за мутации ДНК. По его словам, один инфицированный может заразить четырех человек. «Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели», — предупредил он.

Ученый добавил, что местное исследование подтвердило такую ​​тенденцию, поскольку число людей, которые, как ожидается, заразятся от каждого инфицированного, увеличилось с двух с половиной-трех в марте до четырех в настоящее время. Однако не было никаких доказательств того, что вирус стал более смертоносным.

Ранее власти Южной Кореи также рассказали, что в стране быстро распространяется особо заразный штамм коронавируса GH. Исследователи Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили штамм GH, который мутировал из штамма S, в 333 случаях из 526 изученных. Известно, что GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды коронавируса. Кроме того, он легче прикрепляется к клетками организма.

По последним данным, в мире 12,7 миллиона случаев заражения. За все время пандемии 564,5 тысячи человек умерли, почти 7 миллионов — вылечились.

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