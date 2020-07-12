В России выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения с начала эпидемии достигло 727 тысяч.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 84 регионах страны. 22,5 процента новых зараженных не имеют клинических проявлений болезни, отметили в штабе. Кроме того, за сутки зафиксировано 130 случаев смерти, а полностью выздоровели 3,6 тысячи пациентов. Общее число выздоровевших превысило полмиллиона.

11 июля штаб сообщал о 6611 новых случаях заражения.

Во всем мире, по данным проекта американского Университета Джонса Хопкинса на утро 12 июля, насчитывается свыше 12,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Четверть случаев заражения приходится на США.

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