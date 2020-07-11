Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 720 тысяч

За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения в стране за весь период эпидемии превысило 720 тысяч, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 регионах страны. У 26,7 процента новых заразившихся нет клинических проявлений болезни, уточняет штаб.

Кроме того, за сутки зафиксировано 188 случаев смерти, за весь период эпидемии — 11,2 тысячи летальных исходов.

Выздоровели почти 8,4 тысячи человек, общее число излечившихся приблизилось к 500 тысячам.

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