Оценены потери экономики России из-за самоизоляции

Недельные потери России из-за самоизоляции на фоне пандемии коронавируса оцениваются в 270 миллиардов рублей в период действия федеральных ограничений с конца марта по 10 мая 2020 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Первого ОФД».

По данным аналитиков, россияне резко сократили число покупок (оно упало более чем на 30 процентов). Кроме того, средняя выручка учтенных видов бизнеса упала на 36 процентов. Эксперты отмечают, что после отмены режима нерабочих дней и других федеральных ограничений показатели начали восстанавливаться, однако они все равно значительно ниже уровня до пандемии.

Так, в течение месяца после отмены федеральных ограничений общее число пробиваемых в день чеков было на 17 процентов ниже докризисного уровня, а общая выручка оказалась меньше на 18 процентов. Недельные потери экономики сократились с 270 миллиардов до 133 миллиардов рублей. После 10 июня ситуация продолжила улучшаться: выручка превысила показатель до пандемии на 3 процента, но количество ежедневно пробиваемых чеков все еще ниже базового значения на 5 процентов.

Ранее в Минфине оценили потери российского бюджета от пандемии. По словам замглавы ведомства Владимира Колычева, казна недосчиталась более триллиона рублей.

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