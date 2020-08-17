Президент Мексики приготовился лично испытать российскую вакцину от коронавируса

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор готов стать первым в стране, кто испытает на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции, предает ТАСС.

По его словам, власти установят контакт с российскими властями по вопросу препарата, если увидят подтверждения его эффективности. «Чтобы не оставалось сомнений в важности [этого вопроса] для нас, я бы первым согласился на вакцинацию», — заявил Обрадор.

В то же время он подчеркнул, что мексиканские власти должны гарантировать не только эффективность вакцины, но и ее доступность для всего населения. «Если к ней будет доступ, вперед!» — сказал он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что готов лично воспользоваться российской вакциной, когда специалисты подтвердят ее надежность и безопасность.

До этого филиппинский лидер Родриго Дутерте указывал, что готов первым испытать на себе препарат из России. «Когда она прибудет, я предоставлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию», — заявил он.

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса 11 августа. Он рассказал, что препарат на себе испытала одна из его дочерей. Вакцина станет доступна для граждан с января 2021 года. Вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе.

В то же время в США усомнились в безопасности препарата, а фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как ее качество еще неизвестно.

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