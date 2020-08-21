Белорусский режим сравнили с латиноамериканской диктатурой

Нынешние действия властей Белоруссии можно сравнить с теми, которые предпринимали некоторые латиноамериканские диктаторы в прошлом веке. Об этом заявил бывший претендент на пост президента республики Валерий Цепкало, сообщает Tut.by.

По его мнению, какое-то время это работает, однако все заканчивается победой протестного движения над режимом.

Цепкало считает, что в отсутствие формальных лидеров оппозиции белорусы показали пример самоорганизации, а весь мир стал свидетелем формирования белорусской нации.

Он также заявил, что лидер оппозиции Светлана Тихановская находится сейчас в состоянии серьезного стресса. Именно поэтому ее неуместно призывать к каким-либо активным действиям. Цепкало при этом повторил призыв признать ее законно избранным президентом и напомнил, что подобный прецедент был в Венесуэле.

Политик призвал продолжать забастовки и отметил, что понимает тяжелую ситуацию, с которой столкнутся рабочие, участвующие в них.

17 августа Лукашенко заявил, что новые президентские выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая конституция. «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников промышленных предприятий. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.