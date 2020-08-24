В России оценили появление Лукашенко в бронежилете и с автоматом

Российский сенатор Алексей Пушков оценил появление белорусского президента Александра Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого?» — задался вопросом российский политик. Он подчеркнул, что обстоятельств непреодолимой силы в Белоруссии не было. При этом были грубые ошибки в политике, однако какие именно, он не уточнил.

Вечером 23 августа Александр Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске на вертолете. Он вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках. На борту с белорусским лидером находился его 15-летний сын Николай, который также был в военной амуниции. Произошедшее стало поводом для мемов в сети.

В Госдуме заявили, что таким образом Лукашенко хотел продемонстрировать свою готовность бороться против организаторов «оранжевых революций».По мнению зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, президент, взявший в руки автомат, — это символ того, что нельзя сдавать свою страну.