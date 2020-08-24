В Госдуме прокомментировали появление Лукашенко с автоматом в руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который появился на публике с автоматом в руках, хотел продемонстрировать свою готовность бороться против организаторов «оранжевых революций». Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

По его словам, те, кто срежиссировал революции в Грузии, Ливии, Ираке и на Украине, сейчас пытаются сделать то же самое в Белоруссии, и Лукашенко намерен решительно противостоять им. Он также отметил, что президент, взявший в руки автомат, — это символ того, что нельзя сдавать свою страну.

Депутат рассказал, что белорусский лидер в целом любит военную форму и оружие. Он добавил, что на всех учениях Лукашенко появляется перед солдатами в форме и с оружием для демонстрации того, что он такой же защитник страны, как и они.

Ранее Лукашенко вышел к силовикам, окружающим его резиденцию в Минске. Глава государства подошел к ОМОНовцам, при этом у него в руках был автомат с пристегнутым магазином. Он похвалил силовиков, а они в ответ начали аплодировать и пообещали, что будут «с ним до конца».

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Активисты требуют отменить итоги выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот» объявили забастовку. Белорусская оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.