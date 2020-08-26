Паспорта высланных из Белоруссии российских журналистов стали недействительными

Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в Белоруссию, стали недействительными в России. Об этом сообщили РИА Новости в МВД России.

В ведомстве уточнили, что ответственности за это сотрудники изданий не понесут. Документы стали недействительными в соответствии с пунктом 6 постановления правительства России «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации». Там указывается, что запрещено вносить в паспорт сведения, отметки и записи, которые не предусмотрены настоящим положением.

Таким образом, паспорт, в который внесли сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, считается недействительным. При этом из-за отсутствия вины владельца паспорта, он освобождается от административной ответственности.

После президентских выборов в Белоруссии сообщалось о задержании ряда российских журналистов. Например, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова протащили через площадь к автозаку, пока тот находился без сознания. Кроме того, Следственный комитет Белоруссии заподозрил российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова в причастности к беспорядкам в Минске. Их задержали 11 августа, а 15 Важенкова отпустили. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в страну на пять лет.