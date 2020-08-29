МВД Белоруссии призвало граждан провести выходные на природе

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии сообщило, что на протестных акциях в пятницу, 28 августа, были задержаны 32 человека. Об этом пишет Tut.by.

По данным ведомства, протестные акции были немноголюдны: «Самые активные из них прошли традиционно в Минске. Участники собирались мелкими группами с различными плакатами и атрибутикой. Возле Национального академического театра имени Я. Купалы находилось около 200 человек. На площади Независимости собралось не более 90 граждан».

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МВД Белоруссии при этом призвало жителей страны провести последние выходные лета на природе в кругу семьи, близких людей. «Не принимайте участие в незаконных уличных акциях, а главное, не вовлекайте своих детей в подобные мероприятия», — заявили в ведомстве и напомнили об административной ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Ранее 29 августа в Минске начался автопробег сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко. В нем участвует пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».