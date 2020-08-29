МВД Белоруссии призвало граждан провести выходные на природе

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии сообщило, что на протестных акциях в пятницу, 28 августа, были задержаны 32 человека. Об этом пишет Tut.by.
По данным ведомства, протестные акции были немноголюдны: «Самые активные из них прошли традиционно в Минске. Участники собирались мелкими группами с различными плакатами и атрибутикой. Возле Национального академического театра имени Я. Купалы находилось около 200 человек. На площади Независимости собралось не более 90 граждан».
МВД Белоруссии при этом призвало жителей страны провести последние выходные лета на природе в кругу семьи, близких людей. «Не принимайте участие в незаконных уличных акциях, а главное, не вовлекайте своих детей в подобные мероприятия», — заявили в ведомстве и напомнили об административной ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Ранее 29 августа в Минске начался автопробег сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко. В нем участвует пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».