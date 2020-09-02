Тело пропавшего жителя Минска нашли около места столкновения с силовиками

Тело жителя Минска Александра Будницкого, пропавшего несколько недель назад, нашли около торгового центра «Рига», где происходили столкновения с силовиками. Об этом сообщает издание Tut.by.

Последний раз 52-летнего Александра видели утром 11 августа в его квартире. Через несколько часов он должен был прийти на работу, однако он там так и не появился и домой тоже не вернулся.

Как рассказал его сосед Геннадий, раньше мужчина не пропадал и если уезжал, то всегда предупреждал об этом других. По словам знакомых, Будницкий был далек от политики, при этом мог выпить, но в запой никогда не уходил.

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После того как коллега Будницкого Сергей понял, что пропавшего никто не ищет, они с соседом написали заявление о пропаже человека. «У нас спросили, участвовал ли он в акции», — рассказал Сергей.

В Следственном комитете сообщили, что Будницкий находился вечером 11 августа в сквере по улице Берестянской в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам очевидцев, он попросил закурить, но ему стало плохо, после чего он упал. Приехавшие на место происшествия медики констатировали его смерть. Причиной стало острое отравление этиловым спиртом, заявили следователи.

Протесты в Белоруссии продолжаются несколько недель. Люди требуют отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента и привлечения к ответственности тех, кто отдавал приказы жестоко разгонять первые митинги и издеваться над задержанными. Последний раз подобное произошло 12 августа, тогда же состоялась первая мирная женская акция под названием «цепь солидарности», когда одетые в белое девушки вышли с цветами на улицы и потребовали остановить насилие. С тех пор акции протеста проводятся регулярно.