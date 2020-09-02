Избитый белорусским ОМОН «дедушка» рассказал подробности произошедшего

Белорусский водитель, избитый сотрудниками ОМОН на трассе, рассказал подробности произошедшего, передает Tut.by.

Видео с его задержанием попало в сеть в августе. На кадрах сначала ОМОНовец бьет дубинкой по проезжающей машине. Затем несколько силовиков избивают и тащат в автобус водителя, который вышел из авто. В описании к ролику сказано, что задержали «дедушку», многие решили, что пострадавший — пожилой человек.

На самом деле Виктору 49 лет. Он утверждает, что не участвовал в протестах автомобилистов, а просто ехал по дороге. Но в потоке было много сигналящих автомобилей. Неожиданно ОМОНовец сломал ему дубинкой зеркало. «Видно, моя машина была повыше, ее удобно было ударить», — предположил Виктор.

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Он вышел из машины, чтобы зафиксировать у ГАИ повреждения. «Я только спросил у них [ОМОНовцев]: "Вы что творите?" Они мне сказали: "Выбирай — или домой, или в РОВД"», — утверждает пострадавший.

Водитель направился к экипажу ГАИ, но его схватили за горло и поволокли в автобус, надели наручники и бросили на пол лицом вниз. За попытку что-то сказать били дубинками. В автобусе было около 15 задержанных, они провели там до полуночи. Потом их вывезли на МКАД и по одному высаживали через каждые 500 метров. Виктор добрался до ближайшего кафе на трассе и позвонил жене.

У пострадавшего была разбита голова, он практически не мог ходить из-за повреждения ноги. Машину он нашел на штрафстоянке через несколько дней без радара-детектора и FM-трансмиттера. От него потребовали оплатить эвакуацию. Виктор зафиксировал побои и обратился в Следственный комитет.

В Белоруссии три недели продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых и честных выборов. Первые акции жестко разгонялись.