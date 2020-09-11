В Белоруссии сочли недостаточными наказания за участие детей в митингах

В Генпрокуратуре Белоруссии сочли недостаточными наказания для родителей за участие детей в митингах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Какие санкции должны применяться вместо нынешних, руководители ведомства не уточнили.

«Вчера глава государства актуализировал перед прокурорами задачи в соответствии с требованиями времени. И подчеркнул главное — страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашего государства», — подчеркнул пресс-секретарь генпрокуратуры Алексей Стук.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгоняли, были задержаны семь тысяч человек, известно о нескольких погибших. Многие задержанные рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.