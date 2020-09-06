МВД Белоруссии допустило применение силы к протестующим

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев допустил применение силы к протестующим, если они попробуют прибегнуть к силовым методам. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала СТВ, передает «Интерфакс».

«Не исключено, что у этих людей не весь пыл загас, ну пусть попробуют, ОМОН на месте, МВД на месте, мы не дрогнем», — сказал Караев, добавив, что силовые структуры не стремятся провоцировать насилие и хотят, чтобы все решилось мирно.

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Караев также указал, что на воскресных протестных акциях собираются группы молодых людей, которые «неумело маскируются в толпе». «Они явно видны, такие "боевики", похожие на футбольных фанатов, анархистов, на таких бойцов, назовем их так», — заметил глава МВД.

По всей Белоруссии 6 сентября прошли протестные акции оппозиции. На улицы столицы республики стягивали спецтехнику, а возле резиденции президента Александра Лукашенко заметили БТР. Также сообщалось, что около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ. К вечеру сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали массово задерживать протестующих.

Акции протеста несогласных с результатами недавних президентских выборов проходят в Минске каждый день уже практически в течение месяца. В будние дни на митинги приходят по несколько сотен человек, но по воскресеньям акции становятся многотысячными. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов. Однако оппозиция, выдвинувшая единого кандидата Светлану Тихановскую, не согласилась с этой версией.