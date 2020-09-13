В Минске протестующие начали строить баррикады

Участники несанкционированной акции протеста в центре Минска начали строить баррикады. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

Агентство уточняет, что протестующие несут на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы, из которых сооружают баррикады на проезжей части. Движения транспорта по проезжей части нет — она заполнена протестующими.

Ранее стало известно, что силовики начали массово задерживать протестующих на проспекте Независимости. Кроме того, к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко стянули бронетехнику. Власти Белоруссии потребовали снизить пропускную способность мобильного интернета в Минске на время протестов. Около 250 человек задержаны.

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии уже больше месяца. Жители требуют отставки Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал 80 процентов голосов избирателей, и проведения новых честных президентских выборов. Кроме того, митингующие жалуются на насилие со стороны силовиков.