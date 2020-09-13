Названо число задержанных в Минске участников протестов

Около 250 человек задержаны на несанкционированных акциях в Минске в воскресенье, 13 сентября, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Ее цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что силовики начали массово задерживать протестующих на проспекте Независимости. Кроме того, к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко стянули бронетехнику.

В рамках акции «Марш героев: идем на Дрозды» демонстранты двинулись к элитному кварталу чиновников, силовики выставили там усиленное оцепление со спецтехникой.

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии уже больше месяца. Жители требуют отставки Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал 80 процентов голосов избирателей, и проведения новых честных президентских выборов. Кроме того, митингующие жалуются на насилие со стороны силовиков.