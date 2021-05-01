В Чехии допустили ухудшение экономики из-за возможных санкций России

Экономика Чехии может серьезно пострадать при возможном введении Россией санкций против республики. Это допустили эксперты в беседе с чешским изданием iRozhlas.

Так, главный экономист компании «Патрия Финанце» Ян Буреш указал на возможные угрозы для отдельных компаний. С его мнением согласился глава Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак. Он полагает, что российские санкции могут не только ухудшить экономику страны, но и остановить работу торгового отдела дипмиссии Чехии или консульств, помогающих чешским компаниям выходить на российский рынок. В частности, с проблемами может столкнуться Skoda Auto, которая нуждается в российских субподрядчиках. Ганак обратил внимание на то, что в прошлом году Чехия экспортировала в Россию больше, чем она в республику.

Зампредседателя Ассоциации экспортеров Чехии Отто Данек считает, что российские санкции могут неблагоприятно отразиться и на показателях импорта, что приведет к росту цен на топливо и энергоресусы и негативно повлиять на промышленность. Данек указал, что введенные ранее Москвой ограничения оказали более сильное влияние на Чехию и Евросоюз, нежели ограничения стран Европы на Россию. При этом Чехии после 2014 года удалось справиться с экономическими трудностями, однако нет уверенности, что на этот раз будет также.

24 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах России сообщил, что власти страны задумались о возможности ввести экономические санкции в отношении Чехии в ответ на высылку российских дипломатов из Праги. По словам собеседников издания, речь идет об ограничении импорта ряда чешских товаров, в частности пива.

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По версии Праги, за день до подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.