В Чехии назвали «российскую версию» единственной по делу о взрывах во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал министра юстиции Марию Бенешову из-за ее слов о возможных причинах взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. На заявление первого вице-премьера Яна Гамачека в эфире «Чешского телевидения» обратили внимание в ТАСС.

Чиновник объяснил, что сотрудники правоохранительных органов разрабатывают единственную возможную версию произошедшего, согласно которой во взрывах замешаны работники российского ГРУ, а именно, подразделение 29155. «Иных версий нет, — подчеркнул он. — Госпожа Бенешова получила общую информацию. Ее выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, нежели Чешской республике».

Вице-премьер не ответил на вопрос о том, уволят ли главу Минюста из-за ее высказываний, и подчеркнул, что это дело премьер-министра Бабиша. «Теперь уже ничего не изменим. Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали», — заключил Гамачек.

29 апреля министр юстиции Бенешова заявила, что у Чехии есть несколько версий взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, при этом отказалась их озвучивать. По ее словам, инцидент обсуждался на заседании правительства, на котором она присутствовала.

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Затем Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. Согласно упомянутой версии, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов — Великобритания обвиняет их в попытке отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Речь идет о взрыве, который произошел 16 октября 2014 года. Тогда предположительно взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.