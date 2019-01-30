Опаздывающий на свадьбу жених пробежал шесть километров по сугробам

В Индии жених пробежал шесть километров по сугробам, чтобы успеть на собственную свадьбу. Об этом сообщает местное издание Hindustan Times.

Около 80 человек спешили на торжество, которое проходило в северном индийском штате Уттаракханд, однако из-за выпавшего снега все дороги перекрыли. Семья решила отправить пешком тех людей, чье присутствие было необходимо для проведения церемонии.

Одним из них был жених Райниш Курмачали (Rajnish Kurmachali). Вместе с несколькими родственниками он пробирался шесть километров сквозь сугробы, чтобы не опоздать на свадьбу. Путь оказался сложным, поскольку дороги замело снегом, заявил брат жениха Ашиш Гайрола (Ashish Gairola).

На свадьбе должен был присутствовать и глава деревни Триюгинараян (Triyuginarayan), однако он застрял в дорожной пробке. «Те, кому удалось добраться, все же насладились свадьбой, которая прошла без всяких проблем», — рассказал он.

Окружной судья города Рудрапраяг (Rudraprayag) Мангеш Гильдиял (Mangesh Ghildilyal) заявил, что в тот день из-за опасных условий на дорогах была высока вероятность попасть в аварию. Когда ему сообщили о Курмачали, которому пришлось идти пешком до невесты, он похвалил мужчину за разумное решение.

В ноябре 2018 года сообщалось о женихе из столицы Индии Нью-Дели, который получил пулевое ранение во время свадьбы, но отказался прерывать торжество. После завершения церемонии мужчине пришлось отправиться в больницу.

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