Священник отдал свой респиратор пациенту и умер от коронавируса

В Италии священник отдал пациенту подаренный прихожанами респиратор и умер от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

72-летний Джузеппе Берарделли (Giuseppe Berardelli) получил респиратор от прихожан, которые опасались за его здоровье. Однако служитель церкви решил отдать средство защиты от вируса более молодому незнакомцу, страдающему проблемами с дыханием. Вскоре священник заболел COVID-19 и скончался в местной больнице.

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О произошедшем рассказал его коллега из США Джеймс Мартин (James Martin). «Он мученик милосердия, святой, как Максимилиан Кольбе — священник, погибший в Освенциме, добровольно пойдя на смерть ради незнакомого ему человека, — отметил он в своем Twitter-аккаунте. — Джузеппе Берарделли, оберегай тех, кто страдает от коронавируса, и тех, кто заботится о зараженных. Молись за нас!»

В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. В стране заразились 69,2 тысячи человек. Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 423 тысячи человек, скончались 18,9 тысячи, более 108 тысяч вылечились.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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