Священник отдал свой респиратор пациенту и умер от коронавируса

В Италии священник отдал пациенту подаренный прихожанами респиратор и умер от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.
72-летний Джузеппе Берарделли (Giuseppe Berardelli) получил респиратор от прихожан, которые опасались за его здоровье. Однако служитель церкви решил отдать средство защиты от вируса более молодому незнакомцу, страдающему проблемами с дыханием. Вскоре священник заболел COVID-19 и скончался в местной больнице.
О произошедшем рассказал его коллега из США Джеймс Мартин (James Martin). «Он мученик милосердия, святой, как Максимилиан Кольбе — священник, погибший в Освенциме, добровольно пойдя на смерть ради незнакомого ему человека, — отметил он в своем Twitter-аккаунте. — Джузеппе Берарделли, оберегай тех, кто страдает от коронавируса, и тех, кто заботится о зараженных. Молись за нас!»
В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. В стране заразились 69,2 тысячи человек. Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 423 тысячи человек, скончались 18,9 тысячи, более 108 тысяч вылечились.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения