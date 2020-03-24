Число смертей от коронавируса в Италии резко выросло

Число погибших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в Италии увеличилось на 743 случая за сутки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительство страны.

Всего в стране зафиксировано 6,8 тысячи погибших от коронавируса. Это самый высокий показатель с конца февраля.

Сильнее всего от пандемии пострадал северный регион страны, Ломбардия: в общей сложности там зафиксировано более 30,7 тысячи случаев инфицирования и 4,1 тысячи смертей. Этот район опережает остальные регионы Италии по числу заражений и смертей, в местных больницах не хватает коек и аппаратуры.

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Отмечается, что общее количество подтвержденных случаев заболевания выросло примерно на 8,2 процента. По последним данным, в Италии находятся более 63,9 тысячи зараженных коронавирусом. Свыше шести тысяч человек погибли, 7,4 тысячи — вылечились. Всего в мире зафиксировано 398 тысяч случаев заражения.

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