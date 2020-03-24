Число смертей от коронавируса в Италии резко выросло

Число погибших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в Италии увеличилось на 743 случая за сутки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительство страны.
Всего в стране зафиксировано 6,8 тысячи погибших от коронавируса. Это самый высокий показатель с конца февраля.
Сильнее всего от пандемии пострадал северный регион страны, Ломбардия: в общей сложности там зафиксировано более 30,7 тысячи случаев инфицирования и 4,1 тысячи смертей. Этот район опережает остальные регионы Италии по числу заражений и смертей, в местных больницах не хватает коек и аппаратуры.
Отмечается, что общее количество подтвержденных случаев заболевания выросло примерно на 8,2 процента. По последним данным, в Италии находятся более 63,9 тысячи зараженных коронавирусом. Свыше шести тысяч человек погибли, 7,4 тысячи — вылечились. Всего в мире зафиксировано 398 тысяч случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения