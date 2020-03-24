Италия оставит Россию без «Арбидола»

При ужесточении карантина в Италии российские производители лекарств останутся без фармацевтических субстанций, которые используют в том числе для производства «Арбидола». Такая ситуация на фоне резкого увеличения спроса может привести к дефициту противовирусного препарата в России, пишет «Коммерсантъ».

Италия в 2019 году сократила объем поставок субстанций в Россию на четверть, до 106 тонн, но по-прежнему остается одним из крупнейших поставщиков с долей рынка 3,7 процента в денежном выражении.

В RNC Pharma отметили, что проблема со срывом поставок из этой страны касается в основном предприятий, выпускающих противовирусные препараты. Запасы субстанций делают из расчета на сезонный спрос, но пандемия коронавируса резко увеличила покупки, и теперь никто не может предсказать, когда ажиотаж закончится.

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В Россию из Италии импортируют 60 наименований субстанций, 11 веществ поставляются только из этой страны. Выпускающая «Арбидол» компания «Отисфарм» входит в число тех, кто сильнее всего зависит от таких субстанций. Для производства препарата используются 86 процентов закупаемых в республике веществ, остальное берут в Индии и Китае.

Италия стала лидером по распространению коронавируса в Европе. По состоянию на 24 марта в стране зарегистрированы почти 64 тысячи случаев заболевания. С понедельника, 23 марта, в стране закрыты все предприятия, кроме вошедших в список критически важных, которые принадлежат примерно ста компаниям.

«Арбидол» оказался одним из лекарств, которые китайские врачи включили в список препаратов, рекомендованных при заболевании COVID-19. На этом фоне в России его продажи с 1 по 20 февраля подскочили на 11 процентов. «Отисфарм» запустила рекламу «Арбидола» как лекарства от коронавируса, но Федеральная антимонопольная служба признала ее нарушением. В настоящее время официально ни одно лекарство не признано эффективным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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