Водитель автобуса пожаловался на кашляющих пассажиров и умер от коронавируса

Водитель автобуса из американского города Детройт, штат Мичиган, скончался от коронавирусной инфекции нового типа вскоре после того, как опубликовал в соцсети гневное видео, на котором ругал кашляющую пассажирку. Об этом сообщает издание New York Post.

21 марта 50-летний водитель автобуса Джейсон Харгроув (Jason Hargrove) опубликовал в Facebook эмоциональное видео, в котором, не стесняясь в выражениях, пожаловался на многократно кашлявшую пассажирку. Водитель посетовал, что некоторые пассажиры садятся в автобус и кашляют, не прикрывая рот, и их не заботит безопасность окружающих в условиях пандемии.

В четверг, 2 апреля, начальник местного Союза водителей Гленн Толберт (Glenn Tolbert) сообщил, что Харгроув скончался от коронавирусной инфекции нового типа. Он заболел через четыре дня после публикации видео.

17 марта руководство города отменило плату за проезд и пообещало, что уборка автобусов будет проводиться чаще. Пассажирам автобусов разрешалось входить и выходить только через заднюю дверь. В тот день водители отказались работать, чтобы опротестовать эти условия.

Ранее сообщалось, что зараженный коронавирусом житель Таиланда умер после того, как попытался заразить пневмонией COVID-19 незнакомца. Он снял медицинскую маску и плюнул в мужчину, покупающего на станции проездные билеты, позже нарушителя нашли мертвым.

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