Власти уточнили диагноз умершей на лавочке москвички

Власти Москвы уточнили диагноз москвички Елены Чукловой, которая умерла на лавочке около своего дома после того, как ее там оставили работники социальной службы. Ситуацию прокомментировали в столичном департаменте здравоохранения, передает ТАСС.
Как сообщили в ведомстве, женщина была госпитализирована 17 апреля в городскую клиническую больницу № 52 с подозрением на пневмонию. Она жаловалась на слабость и повышенную температуру (37–37,5 градусов). Врачи осмотрели пациентку, сделали ей компьютерную томографию легких и взяли тест на коронавирус. «По данным томографии, изменений легких не было. Тест на инфекцию дал отрицательный результат. Подозрения на коронавирус не подтвердились», — сообщили в департаменте.
После этого москвичку выписали и отправили домой на социальном такси. Отмечается, что она была активна и передвигалась самостоятельно. Социальные работники встретили Чуклову только рядом с домом и намеревались проводить женщину до квартиры. Однако около подъезда ей резко стало плохо. Соцрабоники тут же вызвали скорую помощь и попросили спуститься вниз сына женщины.
«Скорая приехала в течение 11 минут и, к сожалению, констатировала смерть», — заключили в департаменте. Точную причину смерти установят после вскрытия, добавили там.
Ранее сообщалось, что социальные работники в Москве оставили больную пневмонией Чуклову на лавочке у подъезда ее дома, где она позже умерла. По факту смерти женщины проводится доследственная проверка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения