Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

Число жертв коронавируса в США превысило отметку в 40 тысяч. Об этом свидетельствуют данные из Университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику по заболеваниям по всему миру.

На данный момент количество скончавшихся составило 40 585. Общее число заболевших — 742 442.

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Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что количество смертей от коронавируса за сутки в штате продолжает снижаться. По его словам, также снижается число госпитализированных.

10 апреля опрошенные Bloomberg экономисты предсказали США рекордный за всю историю страны уровень безработицы по окончании пандемии коронавируса. По оценкам экспертов, ее масштабы превзойдут показатели времен Великой депрессии, начавшейся в 1929 году. Аналитики также предрекли падение ВВП США на 25 процентов в годовом выражении в период с апреля по июнь. Уровень безработицы при этом достигнет 12,6 процента.

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