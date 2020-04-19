Американский фигурист рассказал о панике в США из-за коронавируса

Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон рассказал о паниковавших из-за пандемии коронавируса жителях США. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен заявил, что задолго до введения ограничительных мер люди массово поехали в супермаркеты, где стояли в многочасовых очередях, скупая огромное количество продуктов.

«У нас воду продают в огромных упаковках по 32 бутылки. И когда я заходил в магазин, видел, что люди выносили по 5-6 таких упаковок», — отметил 20-летний фигурист.

Красножон родился в Санкт-Петербурге, но в возрасте 14 лет переехал в Даллас (штат Техас) и на международных соревнованиях представляет США. В его активе победы на нескольких юниорских турнирах.

По последним данным, США остаются страной с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом — инфицированы более 735 тысяч человек. 39 тысяч умерли, почти 70 тысяч выздоровели.

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