Кремль высказался о сроках выхода из самоизоляции

Каких-то конкретных решений в вопросе выхода из самоизоляции пока не принималось, однако президент России занимается этим ежедневно. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о сроках изменения режима в стране, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, глава государства Владимир Путин постоянно общается с экспертами, чтобы получать ежедневные апдейты по изменению эпидемиологической ситуации. Кроме того, Кремль наблюдает за социологической ситуацией в регионах. Песков отметил, что власти страны рассчитывают на сознательность и дисциплинированность граждан.

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За последние сутки в России было выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 50 тысяч. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко дал прогноз, согласно которому к лету ситуация с коронавирусом в России начнет улучшаться, а к нормальной жизни страна вернется, когда появится эффективное лечение инфекции. «Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, — сказал Мурашко. — Дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся».

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