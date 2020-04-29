Подаренного Путиным кота отправили на карантин из-за коронавируса

Сибирского кота по кличке Мир, которого президент России Владимир Путин подарил губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ, посадили на карантин из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил ТАСС сам губернатор.

По его словам, животное решили изолировать, чтобы обезопасить от инфекции, которая, как было установлено, может передаваться от людей кошкам. «Сейчас мы сделали так, чтобы Мир на всякий случай не общался ни с кем кроме членов нашей семьи. Очень надеемся на скорейшее завершение нынешней ситуации, когда угроза заражений заставляет страдать и людей, и животных», — рассказал Сатакэ.

Он также отметил, что Мир хорошо уживается с шестью другими котами, живущими в доме, и демонстрирует спокойный нрав и хороший аппетит. «Это особое для меня существо — душа отдыхает, когда я вижу его мордочку», — добавил Сатакэ.

Путин подарил котенка губернатору префектуры Акита в феврале 2012 года после того, как тот передал российскому лидеру щенка японской породы акита-ину в знак признательности за помощь, которую Россия оказала Японии после землетрясения и цунами 2011 года. Выбор был сделан в пользу котенка, поскольку до этого Сатакэ признался, что любит кошек больше, чем собак. По прибытии в Японию Миру пришлось пройти шестимесячный карантин в особой зоне токийского международного аэропорта Нарита, после чего губернатор смог забрать его домой.

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