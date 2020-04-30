Путин рассказал о поизносившихся за время самоизоляции матрасах

После режима самоизоляции производство матрасов в России быстро восстановится, поскольку они поизносятся у многих. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с волонтерами, передает ТАСС.

Глава компании «Аскона», специализирующейся на изготовлении матрасов и других товаров для сна, Роман Ершов рассказал, что предприятие из-за эпидемии коронавируса столкнулось с кризисом. «Ваше производство, уверен, восстановится, потому что после акции "Сидим дома", после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих, и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами», — ответил ему Путин.

Президент также поблагодарил Ершова за переоснащение предприятия на выпуск наиболее востребованной сейчас продукции, например, защитных масок и костюмов.

Кроме того, глава государства рассказал, что обсуждает с правительством вопросы финансирования малых, средних и крупных предприятий, пообещав «выстраивать эту линию поддержки».

Ранее в ходе той же видеоконференции Путин сообщил, что 9 мая выйдет на балкон и споет «День Победы». «С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно», — сказал он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!