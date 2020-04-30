Путин допустил оказание помощи социально-ориентированным НКО

Президент России Владимир Путин допустил, что социально-ориентированные некоммерческие организации (НКО) в условиях пандемии коронавируса смогут получить помощь, как и малый и средний бизнес. Об этом он заявил в четверг, 30 апреля, в ходе онлайн-встречи с волонтерами, передает ТАСС.

По словам главы государства, он уже поручил правительству проработать данный вопрос. «Есть определенные предложения по поддержке социально ориентированных НКО таким же образом, как мы поддерживаем малый и средний бизнес», — отметил Путин.

Президент добавил, что также необходимо будет подумать о поддержке работников соцучреждений, которые напрямую работают над противодействием коронавирусу и его последствиям.

Ранее Путин дал поручение правительству реализовать дополнительные меры поддержки социально ориентированных НКО, участвующих в мероприятиях по поддержке граждан в связи с распространением коронавируса.

До этого председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения партии по мерам поддержки НКО. В частности, предлагалось предоставить наиболее пострадавшим от пандемии НКО финансовую поддержку на выплату зарплат и предусмотреть льготные кредиты под 0 процентов на эти цели, разрешить НКО отсрочку уплаты всех видов налогов (за исключением НДС), а также ограничить на уровне 1 процента размер эквайринговых комиссий для онлайн-пожертвований в благотворительные фонды.

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